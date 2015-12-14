Kremlin: Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleşmeyecek

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında St. Petersburg'da 15 Aralık'ta yapılması planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre zirveyle ilgili sorularını yanıtlayan Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, “Planlarda yok. Gerçekleşmesi söz konusu değil” dedi.

İki lider, zirvenin gerçekleştirilmesine, Antalya’da geçen ay düzenlenen G20 toplantıları sırasında karar vermişti. Türkiye-Rusya arasındaki uçak krizinin ardından bu zirvenin iptal edildiği öne sürülse de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.