Kremlin: Erdoğan-Putin görüşmesi bugün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşmesinin olmayacağını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorusu üstüne, “Hayır, bugün için henüz bu yönde bir plan bulunmuyor” dedi.

Peskov ardından şöyle devam etti:

“Türkiye lideri ile bugün için planlanmış bir görüşme yok, ancak biliyorsunuz ki onların (Putin ile Erdoğan) çok yakın bir iletişimi var ve bu tür görüşmeler gerekmesi halinde oldukça çabuk bir şekilde koordine edilebilir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak Putin'le bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı.