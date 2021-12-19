Kremlin: Elon Musk, Rusya pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilir

Kremlin'den yapılan açıklamada SpaceX kurucusu Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceği söylendi. Musk, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın ürünlerinin henüz Rusya pazarına girmediğini ve bu yönde bir ilgisi olması halinde ünlü iş insanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi.

'Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu' belirten Peskov, Rusya liderinin ülke pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti. Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.

Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı. Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" diye konuşmuştu.