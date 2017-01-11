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Dünya
Deutsche Welle

Kremlin: Elimizde Trump’ı zor duruma sokacak bir belge yok

Kremlin, ABD medyasında yer verilen Moskova’nın Trump’ın özel hayatı ve finansmanına ilişkin tahrip edici bilgilere sahip olduğu yönündeki iddaları geri çevirdi.

11 Ocak 2017 16:09

Kremlin Sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya’nın ABD’nin müstakbel başkanı Donald Trump’ı zor duruma sokacak hiçbir belgeye sahip olmadığını söyledi. Sözcü, Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermeyi hedefleyen yanlış bilgilerin ortada dolaştığını kaydetti.

ABD haber kanalı CNN’de salı günü yer verilen bir haberde, görevi devralmasına 10 gün kala Donald Trump’ın özel hayatı ve finansmanına ilişkin Moskova’nın, emlak milyarderine şantaj yapabileceği tahrip edici bilgilerin ortaya çıktığını bildirdi.

Haberde, ABD istihbarat servisi yetkililerinin geçen hafta Trump’ı, Rusya’nın elinde onu zor duruma sokacak bilgiler bulunduğuna dair uyardığı kaydedildi. New York Times da benzer haberlere yer verdi.

Buzzfeed'de çarpıcı iddialar

Aylardır Washington'da dolaştığı öne sürülen iddialara ilişkin CNN ayrıntı vermezken, Buzzfeed adlı bir medya portalı, Rusya'nın elinde Trump'ın 2013 yılında Moskova'da bir lüks otelde hayat kadınları ile çekilmiş seks videolarının bulunduğunu öne süren 35 sayfalık bir habere yer verdi.

Trump ise bu iddiaları reddetti. Trump, salı akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "politik bir cadı avından" söz etti.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP, BD/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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