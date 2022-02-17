Kremlin'den Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin azalmadığını söyleyen Batı'ya yanıt: Bir günde olmuyor, zaman alan bir süreç

Kremlin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın bazı askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmediğine ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, askeri tatbikatları sonlandırmanın “zaman aldığını” açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Moskova, salı günü Ukrayna sınırındaki bazı askerlerinin tatbikatlarını tamamladığını ve üslerine döneceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD ve NATO, sınırdaki Rus askeri varlığının tam aksine “arttığını” söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın askerlerin üsse dönüşüne ilişkin belirli bir takvimi olduğunu söyledi.

Peskov “Askerlerin tatbikat için toplanması birkaç hafta içinde inşa edildi ve tabii ki tek bir günde çekilmek imkansız. Bir anda hazır olup uçamazlar, zaman alır. Her zamanki gibi temelsiz suçlamalar” dedi.

Rusya daha önce tekrarla Ukrayna’yı işgal planı olmadığını açıklamıştı öte yandan ABD verilerine göre Ukrayna sınırında şu an 150 bin Rus askeri bulunuyor.

Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili de “endişeli” olduklarını söyledi. Taraflar, Donbass’ta birbirini ateşkesi ihlalle suçluyor.