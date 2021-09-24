Kremlin'den "Taliban'ın Moskova'ya daveti" sorusuna yanıt: Eylemlerini biraz daha gözlemlemeliyiz

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban delegasyonunu davet etmesi ihtimaliyle ilgili "Eylemlerini bir süre daha gözlemlemeliyiz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, bir Taliban delegasyonunun Moskova'ya davet edilmesiyle ilgili soruya "Çok sayıda ülke gibi biz de, Afganistan'da Taliban'ın ne yaptığını, hükûmetin son yapısının nasıl olacağını ve hangi taahhütlerin yerine getirileceğini gözlemliyoruz" yanıtını verdi.

Afganistan'ın Kültür ve İletişim Bakanı Vekili Zabihullah Mücahid, Taliban hükûmetinin Moskova'ya bir ziyarette bulunmak istediğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Moskova ve Kabil'in bu konuda görüştüğünü belirtmişti.