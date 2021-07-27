Kremlin'den "Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği" yorumuna yanıt

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov’a, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın Lenta.ru'ya yaptığı açıklamada, 'Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanıyabileceği' şeklindeki yorumu soruldu.

​Peskov soru karşısında, “Her şeyden önce, saygın profesörü (Ünal), Ankara’nın resmi görüşünü yansıtan biri olarak kabul edebileceğimizi sanmıyorum. İkinci olaraksa, Rusya’nın bölgeleri asla hiçbir pazarlığın konusu olamazlar ve olmayacaklar, bu tamamen ihtimal dışıdır” dedi.

Lenta.ru’da Rusça olarak yayınlanan açıklamalarına göre Ünal, Rusya’nın, Kuzey Kıbrıs’ı tanıyabileceğini belirtiyor ve bu olasılığı, birleşmiş bir Kıbrıs’ın NATO üyesi olabileceği, bunun da Rusya’nın menfaatlerine uygun olmayacağı ile açıklıyor.

Ünal’ın görüşüne göre Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması durumunda Türk havayolu şirketleri Kırım’a direkt uçuşları yeniden başlatabilir ve Ankara da Kırım’ın Ukrayna’nın parçası olduğu şeklindeki savından vazgeçebilir.

Ünal, bir olasılık olarak bahsettiği söz konusu senaryonun gerçekçi görünmeyebileceğini de belirtiyor. Ancak Ünal, siyasetçilerin bazen, daha sonra müzakerelerde ellerini güçlendirmek adına sert söylemler benimsediklerini ifade ederek, tarafların Kırım konusundaki net tavırlarının yumuşamasının ihtimal dışı bırakılamayacağını ima ediyor.