Kremlin'den "Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği" yorumuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Rusya’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği’ şeklindeki yorumun sorulması üstüne, "Rusya’nın hiçbir bölgesinin asla pazarlık konusu olmayacağını" belirtti.
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov’a, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın Lenta.ru'ya yaptığı açıklamada, 'Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanıyabileceği' şeklindeki yorumu soruldu.