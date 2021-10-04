T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin'den Pandora Belgeleri açıklaması: Asılsız iddia

Pandora Belgeleri kapsamında sızdırılan belgelerin 35 ülke lideri, 336 politikacı ve çok sayıda kamu görevlisi hakkında belgeler var

04 Ekim 2021 13:29

Kremlin'den Pandora Belgeleri hakkında yapılan açıklamada "asılsız iddia" oldukları belirtildi. 

AFP'de yer alan habere göre, Kremlin,  Pandora Belgeleri'ni reddederek hakkında "asılsız iddia" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi. Peskov, “Söz konusu durum, ABD’nin, vergi kaçırma ve kara para aklama ile mücadele etme niyetini açıklamış olmasıyla hiç uyuşmuyor. Fakat gerçeklik bu şekilde” diye ekledi.

Sızdırılan belgeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkilendiriyor. Putin'in yakın çevresinin servetine ilişkin belgeler de yer alıyor. 

Pandora Belgeleri kapsamında sızdırılan belgelerin 35 ülke lideri, 336 politikacı ve üst düzey kamu görevlisinin vergi cennetlerinde şirketler açtığını gösterdiği belirtiliyor. 

TIKLAYIN - Pandora Belgeleri: Dünya liderlerinin gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı

Ayrıntılar geliyor...

kremlinrusyaputinpandorabelge
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24