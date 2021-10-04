Kremlin'den Pandora Belgeleri açıklaması: Asılsız iddia

Kremlin'den Pandora Belgeleri hakkında yapılan açıklamada "asılsız iddia" oldukları belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, Kremlin, Pandora Belgeleri'ni reddederek hakkında "asılsız iddia" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi. Peskov, “Söz konusu durum, ABD’nin, vergi kaçırma ve kara para aklama ile mücadele etme niyetini açıklamış olmasıyla hiç uyuşmuyor. Fakat gerçeklik bu şekilde” diye ekledi.