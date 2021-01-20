Kremlin'den Navalni'nin serbest bırakılması için yapılan çağrılara yanıt: Bunlar Rusya'nın iç işleridir

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Kremlin, Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördükten sonra pazar günü ülkeye dönmesiyle tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için yapılan çağrıları reddetti.

Kremlin, Navalni'nin destekçilerine yaptığı "sokağa çıkın" çağrılarını da "tedirgin edici" bulduklarını ifade etti.

Pazar gününden itibaren birçok Batılı ülke Navalni'nin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bu çağrılara karşılık verilmeyeceğini belirterek, "Bu tamamıyla içişlerimizle alakalıdır ve hiç kimse müdahale edemez" dedi.

Mahkemenin verdiği tutuklama kararından kısa süre sonra bir video yayınlayan Navalni, "Sessiz kalmayın. Direnin. Benim için değil, kendiniz için sokaklar dökülün" demişti.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Pazar günü Noviçok zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alınan Navalni, çıkarıldığı mahkemede ertelenmiş cezasının şartlarına uymadığı için 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.