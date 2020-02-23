Kremlin'den dörtlü Suriye zirvesi için açıklama: Görüşmeler sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Türkiye, Rusya, Fransa, Britanya arasında yapılacağı konuşulan dörtlü Suriye zirvesi için açıklama yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveyi desteklediğini ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta gerçekleşeceğini söylediği Suriye gündemli zirve hakkında Rusya'dan açıklama geldi. Peskov Türkiye, Britanya, Fransa, Rusya arasında konuşulan zirve için "Konu hakkında görüşmeler sürüyor" dedi.

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin gerçekleştirilmesi taraftarı. Dört liderin programında ayarlama yapılması halinde, zirve elbette gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinin genel ekseninin 'işle' ilgili olduğunu söyledi. Peskov, Türkiye’nin bir yıldan fazla bir süre önce Soçi’de varılan anlaşma doğrultusunda Suriye’ye ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini ekledi.