Kremlin'den Bahçeli'nin 'Türk dünyası' haritası yorumu: Altay üzerinde bir kırmızı yıldız olmalı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği "Türk dünyası haritası"yla ilgili olarak, "kırmızı yıldız Altay'ın üzerinde olmalıydı" dedi.

Pazar günü Rossiya 1 kanalına konuşan Peskov, "Türk partnerlerimiz Türki birlik fikrini el üzerinde tutuyor. Üzüldüğüm tek şey, haritada Türki dünyasının merkezinin üzerinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmuyor. Bu merkez, Türkiye'de değil; Rusya topraklarında bulunan Altay'dır" dedi.

Peskov, "Bir Türkolog olarak şunu söyleyebilirim; Altay tüm Türkler için kutsal bir yerdir; çünkü orada doğdular" dedi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Erdoğan'a "Türk dünyası haritası" hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti