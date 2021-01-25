Kremlin'den ABD'nin "protestolarda sert müdahale" kınamasına yanıt: Dolaylı yoldan iç işlerimize müdahale ediliyor

T24 Dış Haberler

Kremlin, Washington'ın bu hafta sonu meydana gelene protestolara yapılan sert müdahaleleri kınamasının ardından ABD'yi bir kez daha Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

ABD'nin Rusya misyonlarının ülkedeki vatandaşlarına protestolardan kaçınma uyarısı yapmasına da değinen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Tabii ki bu açıklamalar uygunsuzdur. Dolaylı biçimde ülkemizin iç işlerine müdahale ediliyor" dedi.

ABD misyonunun sözcüsü, konsoloslukların birçok ülkede böyle duyurular yaptığını söyledi.

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin çağrısının ardından ülke genelinde meydana gelen protestolarda 3 bin 500'ten fazla protestocu gözaltına alındı.

ABD'den protestolarla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, "Rusya yetkililerine evrensel haklarını kullandıkları için gözaltına alınan herkesin ve Aleksey Navalni'nin acilen ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz. ABD, Rusya ya da nerede tehdit altında olurlarsa olsun insan hakları mücadelesi içindeki müttefikleriyle omuz omuza duracaktır." ifadeleri yer almıştı.