Kremlin'deki uzun masa ve mesafeli görüşmenin detayları ortaya çıkıyor; "Macron, Ruslar tarafından yapılacak PCR testini kabul etmedi"

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede dikkati çeken uzun masa ve mesafeli pozların nedeninin Macron'un Rusya'nın PCR testini yaptırmayı kabul etmemesi olduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ukrayna krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen ilk büyük Batı ülkesi lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretine, mesafeli pozlar ve büyük toplantı masası damga vurdu.

4 metrelik masanın iki ucunda oturan iki liderin fotoğrafları basına yansıyınca, Putin'in bir diplomatik mesaj verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Macron'un sağlık protokollerine hakim iki kaynak, Fransa Cumhurbaşkanı'na iki seçenek sunulduğunu söyledi. Seçeneklerden biri Rus yetkililerin yapacağı bir PCR testi olup, Putin'e yakın durabilmek, diğeri ise katı sosyal mesafe kurallarına uymaktı.

Reuters'a konuşan kaynak "Bunun el sıkışma olmayacağı ve uzun bir masa anlamına geleceğini çok iyi biliyorduk ancak Cumhurbaşkanı'nın DNA'sına erişmelerini kabul edemezdik" dedi. Macron'un Rus doktorlar tarafından test edilmesi durumunda güvenlik endişesi olacağı belirtildi.

İkinci kaynak da Macron'un testi kabul etmediğini söyledi. Kaynak, Macron'un Fransa'dan ayrılmadan önce PCR testi yaptırdığını ve Rusya'da da kendi doktorunun antikor testi yaptığını söyledi ve ekledi: "Ruslar bize Putin'in katı bir sağlık baloncuğu içinde kalması gerektiğini söyledi."