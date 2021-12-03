Kremlin: Biden ve Putin arasında bir video görüşme planlanıyor

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Ukrayna sınırındaki asker yığınağı iddiaları sebebiyle Batı ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken; Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir video görüşme ayarlamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesin tarih üzerinde henüz bir anlaşmaya varılmadı" dedi.

Peskov, iki tarafın da tarih için teklifte bulunduğunu ancak henüz senkronize olamadıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen günlerde iki lider arasında temas olmasını umduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen günlerde Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına dair "kanıt" gördüğünü ifade ederek Moskova'ya "çok ciddi" ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.