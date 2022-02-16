Kremlin: Biden'ın Ukrayna konusunda diyaloğu devam ettirmek istemesi memnuniyet verici

T24 Dış Haberler

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna krizinde diyaloğu sürdürmeye hazır olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Biden salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın "bazı askerlerin üslerine döndüğü" açıklamasına rağmen Ukrayna'nın etrafında 150 bin kadar askerin "tehdit edici bir pozisyonda" durmaya devam ettiğini söylemiş, Rus işgalinin hala bir olasılık olduğunu vurgularken diplomatik çözüm için diyalogu sürdüreceklerini belirtmişti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "ABD Başkanı'nın böyle ciddi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söylemesi olumlu duruyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gibi güvenlik taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Batı'dan gelen yaptırım tehditlerine de değinen Peskov, "Bir mantra gibi sürekli tekrarlanıyor. Moskova bunu duymaktan sıkıldı" diye konuştu.

Biden'ın "Rusya halkı düşmanımız değildir" sözleri hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü, "Dünyanın en güçlü ve büyük ülkelerinden birinin liderinin gerçekten halkımızı düşünmesi onları mutlu edecektir" dedi ve ekledi; "Eğer iltifatı tehditler olmadan duysak Rus halkı daha da etkilenirdi".