Kremlin: Batı, manyakça bir ısrarla yaptırımlardan söz ediyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya sorunlara diyalogla çözüm ararken Batı ülkelerinin "manyakça bir ısrarla" Moskova'ya yönelik yaptırımlardan söz ettiğini ifade etti.

Peskov, "Maalesef Brüksel sürekli yaptırımlardan söz ediyor. ABD de öyle. Bunu manyakça bir ısrarla yapıyorlar. Bu bizim hiç sevmediğimiz bir durum" dedi.

Kremlin sözcüsü, Moskova'nın Batı ülkeleriyle yaşadığı sorunların diyalogla çözülmesini ve yeni yaptırımların gündeme gelmemesini umduklarını söyledi.

Peskov, "Öte yandan dostluk dışı açıklamaların yarattığı potansiyel tehditler sebebiyle gardımızı düşürmüyoruz" ifadelerini kullandı ve Rusya'nın yaptırım uygulanması durumunda karşılık vereceği söylemini tekrarladı.