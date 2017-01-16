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Kremlin: Astana'da yapılacak görüşmeye ABD davet edilmedi

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi

16 Ocak 2017 17:43

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi.

Rus basınına konuşan Peskov, "Astana görüşmeleri için hazırlıklar devam ediyor. Bu zor bir süreç. Astana'nın, Cenevre gibi diğer formatların alternatifi değil tamamlayıcı bir parçası olduğu unutulmamalı. Bu aşamada söyleyebileceklerim bu kadar." dedi.

Peskov, Trump'ın temsilcilerinin Astana görüşmelerine davet edilip edilmediği yönündeki soruya "Hayır" cevabını verdi.

 

Rusya-ABD ilişkileri

 

Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Trump'ın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kremlin'in Trump'ın ekibiyle irtibatı olmadığını dile getiren Peskov, "(Putin ile Trump'ın) görüşmek için anlaştığı yönündeki tüm haberler gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir hazırlık yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, ayrıca ABD ile yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silahların azaltılması şeklinde bir görüşme yürütmediklerini sözlerine ekledi.

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