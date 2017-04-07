Kremlin: ABD'nin Suriye'ye saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Kremlin, ABD'nin İdlib'teki 'kimyasal saldırı'dan 3 gün sonra Suriye'ye yönelik 59 Tomahawk füzesiyle saldırısıyla ilgili "ABD'nin Suriye'ye saldırısı uluslararası hukukun ihlali. Putin'e göre saldırı egemen bir devlete düzenlendi" açıklamasında bulundu.

Aynı açıklamada saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ABD - Rusya ilişkilerine ciddi zarar verdiğinin altı çizildi.

Rusya Dışişleri de, "ABD, uluslararası terörizmle mücadele eden bir ülkeye karşı güç göstermeye karar verdi" açıklamasını yaptı. Rusya ayrıca tarafların uçaklarının Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek için ABD ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını durdurdu.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, Rusya'nın, tarafların uçaklarının Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek için ABD ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını durdurduğu belirtildi.

"Önceden planlandığı çok açık"

ABD'nin Suriye'yi vurmasının var olan sorunları 'düşüncesizce' derinleştirdiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin füze saldırısının İdlib'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan önce planlandığı çok açık" ifadelerine yer verildi.

BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Rus Dışişleri ayrıca, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanması çağrısını yaptı.

Pentagon: Rusya bilgilendirildi

Pentagon Sözcüsü Jeff Davi de Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etmiş, saldırı öncesinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söylemişti.

Öte yandan, İdlib katliamından sonra Fransa BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış ancak toplantıdan bir karar çıkmamıştı.

İran: ABD'nin saldırısını kınıyoruz.

İsrail: İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." dedi.