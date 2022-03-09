Kremlin: ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti

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ABD’nin Rusya’dan petrol, gaz ve kömür ithalatını durdurma adımını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “ABD, açık bir şekilde Rusya’ya ekonomik savaş ilan etti” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’nin Rusya’dan neredeyse bütün enerji ithalatını durdurma adımını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “ABD, açık bir şekilde Rusya’ya ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı sürdürüyor. Evet, de facto durum budur” dedi.

Kremlin, Ukrayna’nın talebi üzerine Polonya’nın savaş uçağı teklifini “Potansiyel tehlikeli bir senaryo yaratıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

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