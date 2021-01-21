Kremlin: ABD-Rusya ilişkilerinin iyileşip iyileşmemesi Biden'a bağlı

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Kremlin, gergin seyreden Washington-Moskova ilişkilerinde iyileşme olup olmayacağının yeni ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı olduğunu ifade etti.

Biden'ın yemin töreninden önce açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya yüz yıllardır olduğu gibi ABD ile iyi ilişkiler aramaya devam edecektir" dedi.

Peskov, "Washington'ın aynı çabayı sarf edip etmeyeceği Biden ve ekibine bağlıdır" dedi.

ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın süresi 5 Şubat'ta doluyor. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu ifade etti.

Biden'ın danışmanları ABD'nin yeni liderinin bu anlaşmayı uzatmayı hedeflediğine dair sinyaller verse de, Biden iktidarının Rusya'ya karşı Donald Trump'a kıyasla daha sert bir politika izlemeyi planladığı ifade edilmişti.