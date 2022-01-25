Kremlin: ABD'nin askeri hamlelerini endişeyle takip ediyoruz

Ukrayna’nın doğusunda gerilim, Batı ülkelerinin Kiev’e askeri desteğini artırdığı son dönemde yeniden tırmandı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin sınırına yığmış durumda.
Rusya, pek çok Batılı askeri uzmanın da sevk edildiği Ukrayna ile sınırlarında gerilimin yeniden tırmandığı bu dönemde ABD ve NATO’dan kendi güvenliğini sağlamak adına yazılı güvenlik garantileri talep etti.
NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması, komşu ülkelerine saldırı silahları konuşlandırmayı bırakması ve Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılmayacağına dair taahhütte bulunulması gibi şartlar içeren söz konusu güvenlik garantileri anlaşma taslağı olarak karşı tarafa sunuldu. Rusya şimdi ABD’nin kendi tekliflerini içeren bir anlaşma taslağı ile vereceği yanıtı bekliyor.