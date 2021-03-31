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Dünya

Kremlin: ABD Dışişleri'nin insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalarını kabul etmiyoruz

31 Mart 2021 20:30

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelttiği ciddi insan hakları ihlallerine dair suçlamaların Moskova tarafından kabul edilemez bulunduğunu söyledi.

Peskov, günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları raporunda Rusya'ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Peskov, "Elbette bunları kabul etmiyoruz. Bunu uygun şekilde ele alacağız. Bu belge, iki ilişkilerimizin bulunduğu dönemden bağımsız olarak her yıl düzenli çok benzer tezleri düzenli olarak ortaya koyuyor. Bu ifadelerin keskinliği bazen artıyor, bazen de azalıyor" dedi.

ABD Dışişleri'nin raporunda Rus hükümetinin vatandaşların özel hayatına kaba şekilde müdahale ettiği ve siyasi saikli baskı uyguladığı iddia edilmişti.

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