Kredinin yüzde 60'ına devlet kefil olacak

Kredi Garanti Fonu, bankaların şirketlere vereceği kredinin yüzde 60'ına kefil olacak. Devlet bu uygulamayla bankalara, "Korkma, ben sana garanti veriyorum" diyecek.



Hükümet, küresel finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında 6. önlem paketi üzerindeki çalışmalarına hız verdi.



6. ekonomik önlem paketinin en önemli ayağı olan ve özel sektör ile bankalar arasındaki kredi akışını düzenleyecek Kredi Garanti Fonu'nun etkinlik ve fonksiyonunun artırılmasını içeriyor.



Bankalar, kredi talep eden şirketlerin aldıkları teminatı fona bildirecek ve banka kredi verdiği şirketle ilgili dosyayı fona vererek, kefil olmasını isteyecek. Fon da kredi veriminin daha önce belirlenmiş kriterlere uygunluğuna bakacak.



Gösterilen teminatların ve şirketle ilgili dosyanın fonun belirlediği kriterlere uygun olması halinde fon kredinin yüzde 60'ına kadar bankaya kefalet verecek.



Sorun olmaması halinde bu aşamaya kadar fondan herhangi bir kaynak çıkışı söz konusu olmayacak.



Ancak kredinin temerrüde düşmesi durumunda banka bir taraftan krediyi geri tahsil etmek için şirkete yönelik takibe geçecek. Aynı zamanda da fona başvurarak, kredinin yüzde 60'ına tekabül eden miktarı talep edecek.



Banka daha sonra takip sonucu şirketten tahsil ettiği miktarın yüzde 60'ını fona yatıracak. Böylece fon şirketin krediyi ödeyememesi durumunda şirkete kefil olarak devreye girecek.



Bu arada üst düzey bir yetkili, bankanın krediyi Bankacılık Yasası ve BDDK yönetmeliklerine uygun şekilde vereceğini belirterek, bu konuda herhangi bir esnekliğin söz konusu olmayacağını kaydetti.



Yetkili, bankaların şu anda şirketlere kredi vermeye korktuğunu vurgulayarak, "Devlet bir yerde bankalara, 'korkma kredi ver, ben sana garanti veriyorum' diyecek" yorumunda bulundu.



Yetkili, Hazine'nin 1 milyar TL karşılığında fona kaynak aktaracağına işaret ederek, bu kaynağın yaklaşık 10 katı kadar krediye kefalet verebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Hazine'nin, Kredi Garanti Fonu'na sağlayacağı 1 milyar liralık kaynakla ilgili tek maddelik yasal düzenleme Başbakanlığa gönderildi.



Bir torba kanunla birlikte yasalaşacak bu düzenlemenin ardından, Fonun nasıl çalışacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkacak ve Hazine ile Fon nasıl çalışacaklarını kararlaştıracak.



