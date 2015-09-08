Kredilerde takibe düşme oranı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre yılbaşından bu yana, takibe dönüşüm oranı tüketici kredilerinde yüzde 20, kredi kartlarında ise 14.5 civarında arttı. Temmuz ayında takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 15 milyar 111 milyon liraya ulaştı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; 7 Haziran seçimlerinde seçim vaatleri arasında yer alan takipteki krediler artış trendinde. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin içinde olduğu tüketici kredilerinin takibe dönüşüm oranı Mart ayından itibaren yüzde 16 oranında arttı. Yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 20’lerde. Konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartları içinde en çok takibe dönüşüm oranı artan kredi ise ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Yılbaşından itibaren ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm yüzde 23 oranında artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Temmuz ayında, takipteki tüketici kredileri 8 milyar 910 milyon lira oldu. Bunun 8 milyar 46 milyon lirası ihtiyaç, 644 milyon lirası konut, 219 milyon lirası da taşıt kredilerinden oluştu. Takibe düşen kredi kartı ise 6 milyar 201 milyon lira. Toplam takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı ise 15 milyar 111 milyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı son 5 yılın en yüksek seviyelerinde. 2010 yılında yüzde 3.66 olan takibe dönüşüm oranı yıllar itibariyle geriledi. Ancak 2014 yılı itibariyle tekrar artışa geçti. 2011 yılında yüzde 2.70, 2012 yılında yüzde 2.86, 2013’de yüzde 2.75 olan takibe dönüşüm oranı 2014 yılında yüzde 2.85 oldu. 2015 yılının mart ayında biraz gerileyen oran 2.84’tü. Ancak 2015 yılı haziran ayı itibariyle takibe dönüşüm oranı yüzde 2.89 oldu.

Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde artış

Haziran ayı itibariyle kredi kartının da dahil olduğu tüketici kredilerindeki takibe dönüşüm oranı yüzde 3.84 oldu. 2010 yılında bu oran yüzde 4.13’tü. 2011 yılında yüzde 2.88’e gerileyen oran, 2012 yılında yüzde 2.95, 2013 yılında yüzde 2.87, 2014 yılında da yüzde 3.38 oldu. 2015 yılının Mart ayında yüzde 3.51’e gerileyen oran, sonraki üç aylık dönemde yüzde 3.84’e yükseldi. Konut ve taşıt kredilerinde önemli bir değişiklik olmazken, 2014’den itibaren kredi kartları ile ihtiyaç kredilerinde artış gözlendi. Kredi kartlarında oran 2014 yılı sonunda yüzde 7’lerdeyken, Haziran itibariyle yüzde 8’lere yükseldi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 4’ler civarındaki oran yüzde 4.5’lara yükseldi.