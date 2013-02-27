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Ekonomi

Kredilerde 'eş rızası' kalkıyor

Hükümetin "aile bütünlüğü" hedefiyle getirdiği önceki düzenlemeyle kredi kullanan kişilerin herhangi bir borç ilişkisine kefil olmaları gerektiğinde eşinin onay vermesini zorunluluğu kalkıyor

27 Şubat 2013 13:17

İş dünyasında büyük tartışma yaratan ve tepki toplayan ticari işletme sahipleri ile esnaf ve sanatkarın kullanacakları kredi kefilliğinde eşin rızası kaldırılıyor.

Önceki gün Meclis'e sunulan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alan değişiklikte, "Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi, ticaret şirketinin  ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkar tarafından  mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler ve kullanılacak kredilerde, eş rızası aranmayacak" ifadelerine yer verildi.

Hükümetin "aile bütünlüğü" hedefiyle getirdiği önceki düzenlemeyle kredi kullanan kişilerin herhangi bir borç ilişkisine kefil olmaları gerektiğinde eşinin onay vermesini zorunlu tutuyordu.

Ancak iş aleminden gelen şikayetler üzerine bu hükmün ticari hayatı tıkadığını tespit eden Hükümet, önceki gün Meclis’e sunulan Torba Yasa’ya bunu kaldıracak bir hüküm ekledi. Düzenleme gerekçesinde, eşin rızasının aranması zorunluluğunun kaldırılmasıyla, ticari hayatın doğal akışını kolaylaştırmanın hedeflendiği vurgulanıyor.

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