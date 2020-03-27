Krediler ertelendi, KYK borçları ne olacak?

Koronavirüs salgınının ardından taksit ödemelerinin öteleneceğini açıklayan Ziraat Bankası, milyonlarca öğrencinin her ay yaptığı KYK geri ödemesi için de yakından takibe alındı. Ancak tüm yetkililerin “Evde kal” çağrısı yaptığı dönemde banka öğrencilere “Şubeye gidin” diyor. Banka şubesi ise KYK ödemelerine dair bir yazının taraflarına ulaşmadığını söyleyerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne yönlendiriyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde kamu bankaları ve bazı özel bankalar borçlarda ve kredilerde erteleme kararı aldı. Bu kararı ilk alan Ziraat Bankası, 31 Mart’ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyeceğini duyurdu. Milyonlarca öğrencinin her ay Ziraat Bankası’na ödediği KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) öğrenim kredisi borçlarının akıbeti de merak konusu oldu.

"Şubeden bilgi alabilirsiniz"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre KYK ödemelerinin ertelenip ertelenemediğine ilişkin Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması üzerinden herhangi bir bilgiye erişilemiyor. Bankanın çağrı merkezindeki yetkililerle yapılan görüşmelerde ise banka şubelerinden bilgi alınması gerektiği ifade ediliyor. Çağrı merkezine “KYK kredilerinin ertelenmesi yapılabiliyor mu” sorusu yöneltildiğinde, “Konuyla ilgili basın açıklaması geldi lakin çağrı merkezi müşteri temsilciliğimize gelen yeterli bilgilendirme mevcut değil” yanıtı veriliyor. “Evden çıkmadan konuya yönelik bilgi almamız mümkün değil mi” sorusuna ise yetkililer, “Dilerseniz konuyla ilgili bilgi alabilmek için en yakın Ziraat Bankası Şubemizle görüşmeniz gerekecek” yanıtı veriyor.

Evden çıkmadan aranabilecek çağrı merkezinden bireysel ya da kurumsal kredi ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi de paylaşılmıyor. “KYK kredisi dışında herhangi bir bireysel kredi ertelemesine yönelik çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor mu” sorusuna ise, “Bireysel ve kurumsal müşterilerimizi kapsıyor. İşleyişi, başvurusu ve detayları konusunda bilgilendirme çağrı merkezi müşteri temsilciliğimize gelmediği için konuyla alakalı bilgi vermiyoruz. Dilerseniz şubelerden bilgi alabilirsiniz” yanıtı veriliyor.

Şube yetkilileri KYK'yı işaret ediyor

Çağrı merkezinin yönlendirmesinin ardından KYK kredilerinin ertelenip ertelenmediği sorusuna yanıt almak için gidilen şubelerde ise yetkililer, KYK ödemelerinin ertelenme kararının bankayla ilişkili olmadığını belirtiyor. KYK ödemelerinin ertelenmesine dair kendilerine bir yazı ulaşmadığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün böyle bir karar alabileceğini belirten yetkililer başvuranların erteleme taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

Öte yandan Ziraat Bankası’nın duyurduğu öteleme kararına ilişkin şubelerde yapılacak işlemlere dair de yöneltilen sorulara olumlu yanıt verilmiyor. Şubelerde görevli yetkililer, bir iki gün içerisinde kurumun yönetiminden kendilerine bir yazı geleceğini ve bunun üzerine erteleme işlemleriyle ilgili adım atılabileceğini belirtiyor.