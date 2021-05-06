Krediler 2021 yılında takibe düşmeyebilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sorunlu kredileri takibe atma süresinde sağladığı esneklik 30 Haziran’da sona erecek. Ancak BDDK’nın bankalardan aldığı görüşle bu esnekliği Eylül 2021 hatta yılsonuna kadar uzatmayı planladığı öğrenildi.

Pandemiyle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sorunlu kredi ödemelerinin takibe atılması için bekleme süresini 90 günden 180 güne çıkarmıştı. 2020 sonunda biten esneklik 30 Haziran 2021’e kadar da uzatılmıştı. BDDK’nın en erken 30 Eylül 2021’e en geç de 2021 sonuna kadar takibe atma süresindeki bu esnekliği uzatması bekleniyor.



Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; bankalardan görüş toplayan BDDK’nın pandeminin etkisinin sürmesi ve tam kapanmanın devam etmesi nedeniyle bu uygulamaya devam etmeyi planladığı.



Bankalar ise zorunlu olmasa da sorunlu krediler için karşılık ayırmaya ise devam etti. BDDK verilerine göre ise Mart 2021 itibariyle bankalarda sorunlu kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,79’a kadar geriledi.

Haberin tamamı için tıklayın...