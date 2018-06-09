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Ekonomi

Kredi yapılandırmak için masaya oturmuştu, yelkenli ve yatın ardından şimdi de uçağını satıyor

Uçak için 14 milyon 250 bin dolar isteniyor

09 Haziran 2018 14:30

Kredi borcu yapılandırması için bankalarla masaya oturan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yatı ve yelkenlisinin ardından şimdi de özel jetini satıyor. Şahenk, Gulfstream G-450 model özel iş jeti için 14.25 milyon dolar istiyor.

Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık, TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jetini satıyor. Satış ilanı Gulfstream’in internet sitesine kondu. Uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) isteniyor. Gulfstream G-450 Türkiye’de iş insanları arasında gözde bir özel jet. Zorlu ailesi ve Erman Ilıcak da bu jeti kullanıyor.

Şahenk, geçen haftalarda Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmıştı.

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