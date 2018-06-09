Kredi yapılandırmak için masaya oturmuştu, yelkenli ve yatın ardından şimdi de uçağını satıyor

Kredi borcu yapılandırması için bankalarla masaya oturan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yatı ve yelkenlisinin ardından şimdi de özel jetini satıyor. Şahenk, Gulfstream G-450 model özel iş jeti için 14.25 milyon dolar istiyor.

Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık, TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jetini satıyor. Satış ilanı Gulfstream’in internet sitesine kondu. Uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) isteniyor. Gulfstream G-450 Türkiye’de iş insanları arasında gözde bir özel jet. Zorlu ailesi ve Erman Ilıcak da bu jeti kullanıyor.

Şahenk, geçen haftalarda Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarmıştı.