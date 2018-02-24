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Kredi vermeyen bankanın camlarını kırdı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, S

24 Şubat 2018 21:41

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, S.Ö. (31) borcundan dolayı kredi vermeyen bankanın camını kırdı.
Bugün öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı\'nda S.Ö., yerden aldığı taşları özel bir bankanın camlarına atarak kaçtı. Taşların isabet ettiği bankanın camı kırılırken, S.Ö. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çalıştığı fabrikada işten çıkarılan S.Ö.\'nün borçları nedeniyle kredi alamaması üzerine bankanın camlarını kırdığını tespit etti. Polis, S.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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