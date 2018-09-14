"Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kapasitesi ihtiyaca yetmiyor; kırsal bölgede yurt açılmalı"

Devlet yurtlarında öğrencilerin sadece yüzde 17.18’ine yurt olanağı sağlanabildiği belirtilirken yurtların kapasitesinin ihtiyacı karşıalamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle çok sayıda öğrencinin özel yurtlara yönelmek durumunda kaldığı belirtliyor. Aylık ücreti 6-40 bin lira arasında fiyatları olan bu yurtlarda maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarının kalma şansının çok zor olduğuna dikkat çekiliyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Lale Karabıyık, kırsal kesimlerde yeni yurtların a.ılması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre CHP Genel Başkan yardımcısı Lale Karabıyık, “Ayrıca birçok tarikat ve cemaatin binlerce yurdu olduğu biliniyor. Bu yurtlarda yangın, cinsel istismar olaylarının yaşandığını hepimiz gördük. Bunun yanı sıra kaçak ev ve yurtlar da bulunuyor. Bu kaçak ev ve yurtların neredeyse tamamı cemaat ve tarikatlara ait’’ dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış, sadece annesinin emekli maaşı olan bir öğrenciye yurt çıkmadığına dikkat çeken Karabıyık, şunları söyledi:

“Bunlar yetmezmiş gibi, eğitimi devletin elinden biraz daha çıkaran kritik bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Kamu yararına dernek statüsünde olan STK’lere karşılıksız kamu arazi ve taşınmazlarının verilmesinin önü açıldı. Hangi derneklerin kamu yararına dernek statüsünde olacağına ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karar veriyor. Birçok tarikatın dernek ve vakıf adı altında faaliyet yürüttüğü göz önüne alınırsa söz konusu yönetmelik değişikliği yeni ‘Ensar’ skandalları ve yeni ‘Aladağ’ facialarına zemin hazırlayacağa benziyor.

Emeklilerin çocuklarına yurt çıkmıyorsa, kimlere çıkıyor bu yurtlar? Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt meselesini sürekli gündeme getirdik. TOKİ’nin ülke genelinde yurt yapması gerektiğini vurguladık. TOKİ üzerinden bir yurt hamlesi başlatılmalı ve en geç iki yıl içerisinde yurt sorunu çözülmelidir. Geçmediğimiz köprülere yurttaşlarımızın ödediği paralarla bile yurt sorununu çözme şansımız bulunmaktadır.’’

2017-2018 yıl sonu itibarı ile örgün yükseköğretimde öğrenci sayısı 3 milyon 887 bin 682. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 790 yurdun 258 bin 101 erkek, 409 bin 916 kız kapasitesi bulunuyor. 2 bin 15 özel öğrenci yurdunda ise 109 bin 980 öğrenci barınabiliyor. Bu yurtlar kişi ya da vakıf ve derneklere ait.

"Kırsal bölgede yurt açılsın"

Lale Karabıyık’ın yurt sorununa yönelik önerileri de şöyle:

-Ülke genelinde öncelikle kırsal bölgelerde yoksul aile çocuklarının ihtiyacı olan yurt binalarının yapılması gerekmektedir.

-Yatılı bölge ortaokullarının sayısı arttırılmalıdır.

-Pansiyonlu ortaöğretim kurumu sayısı arttırılmalıdır.

-Cemaat ve tarikatların yurt açmalarına izin verilmemelidir.

-Sadece referandum için harcanan para ile 331 bin 579 kişilik yurtyapılabilirdi.

-Osman Gazi köprüsünden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği para yaklaşık 1.75 milyar TL’dir. Bu para ile yılda 38 bin 794 kişilik yurt yapılabilirdi.

-Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği para yaklaşık 421 milyon TL’dir. Bu para ile yılda 9 bin 309 kişilik yurt yapılabilirdi.

-Avrasya tünelinden geçmeyen araçlar için yılda hazinenin ödediği para yaklaşık 186 milyon TL’dir. Bu para ile yılda 4 bin 133 kişilik yurtyapılabilirdi.