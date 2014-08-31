Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler için yurt başvuru sonuçları açıklandı.

2014-2015 öğretim yılında Lisans Yerleştirme Sınavı'na girerek yurt içi ve KKTC'de ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri ile herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuru işlemleri tamamlandı.

Yurt başvuru sonuçları, KYK'nın "www.kyk.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.