Kredi ve kredi kartlarında düşüş

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı bir haftada 80,2 milyon lira azalarak 16 Ekim itibarıyla 120 milyar 275,4 milyon liradan 120 milyar 195,1 milyon liraya geriledi.

Bunun 85 milyar 660,4 milyon lirası tüketici kredilerinden yaklaşık 34 milyar 534,7 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Tüketici kredileri 16 Ekim tarihi itibariyle yaklaşık 67,7 milyon lira azalarak 85 milyar 660,4 milyon liraya indi. Tüketici kredileri 9 Ekim tarihi itibarıyla 85 milyar 728,1 milyon lira düzeyindeydi.

Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 40 milyar 156,2 bin lira, taşıt kredileri 4 milyar 270,4 milyon lira, diğer krediler 41 milyar 233,8 milyon lira olarak hesaplandı.

Tüketici kredilerinin yaklaşık 29,7 milyar lirası kamu bankaları, yaklaşık 37 milyar lirası özel bankalar ve 19 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor.

TL cinsinden bireysel kredi kartlarının kullanım tutarı ise 16 Ekim itibariyle 34 milyar 547,2 milyon liradan 34 milyar 534,7 milyon liraya geriledi.

TL cinsinden bireysel kredi kartlarının 13 milyar 567,3 milyon lirası taksitli, 20 milyar 913 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu.





