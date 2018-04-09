Kredi ve kart borcundan iki ayda 264 bin kişi yasal takibe alındı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Şubat 2018 Raporu’na göre; Ocak-Şubat döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 azalarak 264 bin kişi oldu.

Yılın ilk iki ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 153 bin kişiye düşerken, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 14 artarak 151 bin kişiye çıktı.

TBB Risk Merkezi'nin konuyla ilgili notunda, "Bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabilmektedir. TBB Risk Merkezi tarafından yayımlanmakta olan bu bilgiler, yasal takibe düşmüş borç adetlerini değil, hakkında yasal takip başlatılan borçlu kişi sayısını göstermektedir" denildi. (DHA)