Kredi uygulaması estetik ameliyatlarında patlama yaptırdı

Estetik ameliyatlarında kredi uygulaması başlatılması, 12 ay taksitle estetik ameliyat yaptıranların sayısında artışa neden oldu.

Hürriyet'in manşetten verdiği habere göre, dündayada 2012 yılında 100 milyar dolara ulaşması beklenen sağlık turizminden pay almak isteyen Türkiye’de her yıl yaklaşık 50 bin estetik ameliyat yapılıyor. Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncer, “Türkiye’de şu anda yaklaşık 300 milyon Euro’luk bir sektör var. Bunun hızlı gelişmelere bağlı olarak 2023’e kadar 5 milyar Euro’ya ulaşacağını düşünüyoruz. Estetik kredisi uygulaması başlattık. Taksitli estetik şansı büyük ilgi gördü. Bize başvuran kişiye krediden bahsediyoruz, daha sonra kendisi bankaya başvuruyor. Burun ameliyatları vve benzeri operasyonlar için 12, 24 ve 26 ay vadeyle kredi alabiliyorlar. Böylece aylık 100-200 TL gibi ücretler ödeyerek estetik yaptırabiliyorlar” diye konuştu.

Ciroyu 2’ye katladı

1993 yılında sağlık sektörüne Marmara Tıp Merkezi ile başladıklarını daha sonra sağlık turizmine de olanak sağlayacak bir alanda uzmanlaşmak için estetiğe yöneldiğini anlatan Tuncer, sektöre ilişkin şunları söyledi: “2003 yılında estetik cerrahi alanı seçerek Esteworld markasını yarattık. Sağlık sigortası kapsamına girmeyen estetik dünyası sağlık turizmi için çok avantajlı. İlk olarak Bahçelievler’de başladık, daha sonra Altunizade ve son olarak 2011 yılında Avrupa ve Türkiye’nin ilk Plastik Cerrahi Hastanesi olan Etiler Esteworld’u kurduk. Bu sektörde 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Biz her sene ciromuzu ikiye katlayarak büyüdük. Bu yılda hedefimiz yine aynı. 2013 yılında Atunizade’de 5 bin metrekarelik yeni bir hastane daha açıyoruz. ”

İlgi yüzde 15’e çıktı

Bundan 8-10 yıl önce estetik hizmetinin çok spesifik alanlara sıkıştığını anlatan Tuncer, bugün ilginin giderek arttığını belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’de yüzde 3’lük bir kesimin başvurduğu estetik ameliyatlarının oranı giderek arttı ve bugün yüzde 15-20’lere çıktı. Daha önce Türkiye’deki yüzde 3’lük kesimin bile birçoğu yurtdışında ameliyat olmayı tercih ediyordu. Ancak bugün gelinen noktada iç talep oranları arttı ve yurtdışından da çok ciddi talep görüyoruz. 2023’e kadar şuanda yüzde 15 olan payın yüzde 25’e çıkacağını düşünüyorum.”

5 bin Euro harcıyor

Avrupa, Körfez ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 50’nin üzerinde ülkeden hastanın ameliyat olmak için Türkiye’ye geldiğini anlatan Tuncer, şunları söyledi: “Yılda 40-50 bin arasında estetik operasyon gerçekleşiyor. Esteworld olarak toplam operasyonların yüzde 30’unu yapıyoruz. Türkiye’nin tatil için gelen turist 500 Euro harcıyor. Türkiye’ye yılda yaklaşık 30 milyon turist geliyor. Bu 25 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Deniz turizmi için gelen yabancılar bir seferde 500 Euro civarında harcama yapıyor. Sağlık turizmi için gelen bir kişi ise yaklaşık 5 bin Euro’luk bir harcama yapıyor. 30 milyon yabancı sağlık turizmi için gelse 130 milyar Euro’luk bir sektör olur. Türkiye’nin sağlık turizminin gelişmesiyle önemli bir ekonomik boyut görülebilir.”

Estetik fiyatları

Saç ektirmenin seans ücreti 3 bin Euro’yu buluyor.

Burun estetiği 2 bin 500 Euro’dan başlayıp 3 bin Euro’ya çıkıyor.

Meme protezlerinin fiyatları 3 bin Euro ile 3 bin 500 Euro arasında.

Karın germe operasyonları 3 bin - 3 bin 500 Euro arasında değişiyor.

20 bin kişi saç ektiriyor

Estetik operasyonlarda önemli detayların bulunduğunu belirten Mustafa Tuncer, estetik yaptırmak isteyenlere şu uyarıda bulundu: “Aynaya baktığında gerçekten rahatsızlık hisseden insan estetik olmalı. Erkekler en çok saç ektirmek için geliyor. Yılda 15-20 bin insan saç ekimi operasyonu gerçekleştiriyor.”