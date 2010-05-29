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Ekonomi

Kredi notunu arttırabiliriz

Moody’s, mali Kural taslağının TBMM tarafından onaylanması halinde ülke kredi notunu yükseltebileceğini açıkladı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Mali Kural taslağının Meclis tarafından onaylanması halinde Türkiye'nin Ba2 olan notunun yükselebileceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, mali Kural taslağının TBMM tarafından onaylanması halinde Türkiye’nin ‘Ba2’ olan ülke kredi notunu yükseltebileceğini açıkladı. 

Moody’s tarafından bu konuda yapılan yazılı açıklamada, Mali Kural’ın ekonomiye destek harcamalarının azaltılmasını öngören orta vadeli planı destekleyeceğini ve Türkiye’nin borç parametrelerindeki bozulmayı tersine çevirebileceği belirtildi.

Kuruluş tarafından yapılan söz konusu açıklamada, bunu takip edecek not artırımlarının, borca ulaşabilme ölçütlerinde iyileşmeye, istihdam piyasasında yapılacak reformlara ve kamu sektörü ile vergi idaresi alanında 2008 yılında yapılan düzenlemelerin üzerine inşa edilecek reformlara bağlı olacağı ifade edildi.


Borç baskı oluşturur

Kamu kesiminin borçluluğa ilişkin  parametrelerinde uzun süreli ve belirgin bozulma olması halinde ise kredi notunda aşağı yönlü bir baskı oluşabileceği belirtildi.


Siyasi gerilim uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçmişten beri devam eden faiz dışı fazlanın desteklediği sağlam makro altyapının kredi notunun dayanıklılığını artırdığını, ancak büyük miktarda dış borç ve yeniden finansman ihtiyacı ile tarihsel bir devamlılık gösteren siyasi gerilimin Türkiye’nin kredi notu üzerinde zayıflatıcı etkisi olduğu ifade edildi.

Türkiye ekonomisine dair 2010 ve 2011 yılına ilişkin tahminlerini de yayımlayan Moody’s, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 5.2, 2011’de ise yüzde 4.5 büyümesini bekliyor. Cari açığın GSYH’ye oranının bu iki yıl için sırasıyla yüzde 4.8 ve yüzde 6.1, kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 47.9 ve yüzde 48.8 olması bekleniyor.


Enflasyon 8.4 olur

Kuruluş, tüketici fiyatlarının (TÜFE) ise 2010 yılında yüzde 8.4, 2011 yılında ise yüzde 6.1 oranında artacağını tahmin ediyor. Moody’s 8 Ocak 2010 tarihinde  Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak ‘Ba2’ye yükseltmiş, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

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