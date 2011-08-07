T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KREDİ NOTU İNDİRİMİ G7'NİN GÜNDEMİNDE TOKYO (A.A)

07 Ağustos 2011 15:19

-KREDİ NOTU İNDİRİMİ G7'NİN GÜNDEMİNDE TOKYO (A.A) - 07.08.2011 - G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, yarın sabah Asya piyasaları açılmadan önce bir kez daha Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürme kararını telekonferansla değerlendirmesi bekleniyor. Japon haber ajansı Jiji Press'in haberinde, ABD, Almanya, Japonya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin oluşturduğu G7 ülke temsilcilerinin, S&P'nin ABD'nin kredi notunu düşürme kararına karşı piyasalarda oluşabilecek panik havasını önlemek için ortak bir açıklama yayınlayabilecekleri belirtildi. S&P'nin kararının ardından dünyada elinde en fazla ABD tahvili bulunduran ikinci ülke Japonya, kararın bu ülkenin hazine tahvil alım politikalarında değişiklik yapmayacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.  Japon medyasında yer alan  haberlere göre, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının yapacağı görüşmede Japonya'nın bu duruşunun arkasında olduğunu yineleyeceği tahmin ediliyor.   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, önceki akşam dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, kurulduğu 1941 yılından bu yana ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ''AAA''da tutuyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24