-KREDİ NOTU İNDİRİMİ G7'NİN GÜNDEMİNDE TOKYO (A.A) - 07.08.2011 - G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, yarın sabah Asya piyasaları açılmadan önce bir kez daha Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürme kararını telekonferansla değerlendirmesi bekleniyor. Japon haber ajansı Jiji Press'in haberinde, ABD, Almanya, Japonya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin oluşturduğu G7 ülke temsilcilerinin, S&P'nin ABD'nin kredi notunu düşürme kararına karşı piyasalarda oluşabilecek panik havasını önlemek için ortak bir açıklama yayınlayabilecekleri belirtildi. S&P'nin kararının ardından dünyada elinde en fazla ABD tahvili bulunduran ikinci ülke Japonya, kararın bu ülkenin hazine tahvil alım politikalarında değişiklik yapmayacağı değerlendirmesinde bulunmuştu. Japon medyasında yer alan haberlere göre, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının yapacağı görüşmede Japonya'nın bu duruşunun arkasında olduğunu yineleyeceği tahmin ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, önceki akşam dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, kurulduğu 1941 yılından bu yana ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ''AAA''da tutuyordu.