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Ekonomi

KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ HESAPLARINA FAİZ İNDİRİMİ ANKARA (A.A)

01 Ekim 2010 12:28

-KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ HESAPLARINA FAİZ İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Merkez Bankası, kredi mektuplu döviz tevdiat ve süper döviz hesaplarına uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Banka nezdindeki kredi mektuplu döviz tevdiat ve süper döviz hesaplarına uygulanan faiz oranlarının bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirlendiği kaydedildi. Açıklamaya göre, kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplarında, iki yıl vadeli hesaplara uygulanan faiz oranları, İngiliz sterlini, avro ve ABD doları üzerinden açılan hesaplarda yıllık yüzde 1'den yüzde 0,25'e, İsviçre frangı üzerinden açılan hesaplarda ise yıllık yüzde 0,50'den yüzde 0,25'e indirildi. Süper döviz hesaplarında avro üzerinden açılan hesaplara uygulanan faiz oranları, bir yıl vadeli hesaplarda yüzde 2,25'ten yüzde 1'e, iki yıl vadeli hesaplarda yıllık yüzde 2,75'ten yüzde 1'e, üç yıl vadeli hesaplarda ise yıllık yüzde 3,25'ten yüzde 1'e düşürüldü. ABD doları üzerinden açılan hesaplara uygulanan faiz oranları, bir yıl vadeli hesaplarda yüzde 2'den yüzde 0,25'e, iki yıl vadeli hesaplarda yıllık yüzde 2,50'den yüzde 0,25'e, üç yıl vadeli hesaplarda ise yıllık yüzde 2,75'ten yüzde 0,25'e indirildi.

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