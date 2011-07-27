-KREDİ KARTLI TÜKETİM ARTIYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Kredi kartına dayalı tüketim, Haziran ayında, bir önceki aya göre nominal yüzde 3,9, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. Merkez Bankası danışmanlarından Ercan Türkan tarafından, bankadan bağımsız olarak oluşturulan kartlı tüketime dayalı ''E.T.T.E Tüketim Endeksi''nin Haziran sonuçlarına göre, Haziran'daki nominal toplam tüketim, Mayıs'a göre yüzde 3,9, geçen yılın Haziran ayına göre de yüzde 14,4 arttı. Geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre, bu yılın aynı döneminde kredi kartı ile gerçekleşen tüketimde de nominal bazda yıllık yüzde 13 artış kaydedildi. Kredi kartlı tüketimde reel artış ise Haziran'da, bir önceki aya göre yüzde 5, geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 6,8, Ocak-Haziran dönemi itibariyle ise yüzde 6,7 oldu. Ocak-Haziran dönemi itibariyle kredi kartıyla reel tüketimde, 2009 ve 2010 yıllarında gerileme kaydedilirken, bu yıl yüzde 6,7 artış gerçekleşmesi dikkati çekti. Diğer taraftan, işyeri grupları itibariyle bakıldığında, Ocak-Haziran döneminde, endeks kapsamında takip edilen 14 işyeri grubundan 4'ünde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketim azalışı, 10'unda ise artış yaşandı. Toplam tüketimde son aylarda durağanlaşan iyileşme süreci devam etti. Endeks hesabında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından derlenen kredi ve banka kartlarına ilişkin bilgiler esas alınıyor. Veri, Türkiye geneline dağılmış 1,2 milyon civarında işyerini kapsayan geniş bir firma ağından kartla ödemesi yapılan fiziki alışveriş bilgisine (efektif talebe) dayanıyor. Endeks, tüketicinin taşıt alımı ve kira giderleri ile ilgili tüketim dilimlerini yansıtmıyor. Harcamaların gruplandırılmasında, kart şirketleri tarafından Standart Endüstriyel Sınıflandırma (SIC) sisteminden türetilmiş işyeri kategori kodları esas alınıyor.