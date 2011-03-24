-KREDİ KARTLI TÜKETİM ARTTI ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Kredi kartına dayalı yapılan tüketim 2011 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 4,6, reel olarak yüzde 4,3 arttı. Merkez Bankası danışmanlarından Ercan Türkan tarafından, bankadan bağımsız olarak oluşturulan kartlı tüketime dayalı E.T.T.E Tüketim Endeksi'nin Şubat 2011 sonuçlarına göre, nominal toplam tüketim, bir önceki aya göre yüzde 4,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,7 oranında artış gösterdi. Fiyat artışlarından arındırıldığında, toplam tüketim bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında arttı. Söz konusu reel artışta, gıda harcamaları belirleyici oldu. Ocak-şubat döneminde ise toplam tüketim, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal bazda yıllık yüzde 12,5, reel bazda yüzde 6,8 oranında artış gösterdi. İş yeri grupları itibariyle bakıldığında, ocak-şubat döneminde, endeks kapsamında takip edilen 14 işyeri grubundan 4'ünde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketim azalışı, 10'unda ise artışı yaşandı. Türkan'ın hazırladığı bültende, ''özet olarak, kriz öncesi seviyesinin altında kalmaya devam etmekle birlikte, toplam tüketimdeki iyileşme süreci kesintisiz devam etmektedir'' denildi. E.T.T.E Tüketim Endeksi, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından derlenen kredi ve banka kartlarına ilişkin bilgilere dayanılarak oluşturuluyor. Veri kaynağı, tüketici ya da firma beyanlarına değil, tüketicinin Türkiye'nin dört tarafına dağılmış 1,2 milyon civarında iş yerini kapsayan geniş bir firma ağından kartla ödemesini yaptığı fiziki alış veriş bilgisine (efektif talebe) dayanıyor. Endeks, tüketicinin taşıt alımı ve kira giderleri ile ilgili tüketim eğilimlerini yansıtmıyor. Çünkü, doğası gereği bu tür mal ve hizmet alımlarında genelde kredi kartı değil, nakit, tüketici kredisi vb. kullanılıyor.