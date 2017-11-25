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Kredi kartlarını kopyalayan 3 kişi yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da bir AVM içerisindeki ATM'de kredi kartlarını kopyalayan ve 'Papağan' diye tabir edilen cihaz yerleştiren 3 şüpheli polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı

25 Kasım 2017 19:48

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da bir AVM içerisindeki ATM\'de kredi kartlarını kopyalayan ve \'Papağan\' diye tabir edilen cihaz yerleştiren 3 şüpheli polisin operasyonu ile İstanbul\'da yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir müşterinin şüphelenerek yaptığı ihbar üzerine kent merkezindeki bir AVM içerisindeki ATM\'ye kredi kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Polis, ATM ve AVM güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 3 şüpheli kişinin eşkallerini belirleyen polis, bu kişilerin sosyal medya hesaplarını da takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin daha önce de, Kocaeli ve İstanbul\'da aynı suça karıştıklarını tespit etti. Şüphelilerin isim ve adreslerinin belirlemesi ardından İstanbul Kartal\'da yapılan operasyonla 23 yaşındaki O.H., 20 yaşındaki M.T. ve 22 yaşındaki B.Ü., yakalandı.  Şüphelilerden birinin sosyal medya hesabından elindeki dövizleri paylaşması dikkat çekti.
Getirildikleri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü, tutuklanırken, M.Ü., adli kontrol ile O.H., ise savcının talimatı üzere serbest bırakıldı.

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