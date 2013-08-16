Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartları limitlerine ve asgari ücretlerine yeni düzenlemeler getiriyor. Buna göre 15 bin TL limite kadar olan kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkıyor. Geliri 1000 TL olanların kredi kartı limiti de 1000 TL ile sınırlandırılacak.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre BDDK bankacılık sektöründe, bireysel kredi kartı ve taksitli kredi kartı alacakları ile takipteki bireysel kredi oranındaki artışa sınırlama getirmesi öngörülen, sermaye yeterliliği mevzuatı, karşılık mevzuatı ve kredi kartları mevzuatında değişiklikler yapmak için üç farklı taslak hazırladı.

Bu taslaklarla gelecek değişikliğe göre geliri 1000 TL ve altındakiler için kredi kartı limiti 1000 TL ile sınırlandırılacak. Limiti 1000 TL üzerinde olanların gelirini belgelendirmesi gerekecek. Bu kişilerin gelirlerinin sürekliliği kontrol edilecek.

Asgari ödeme yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkıyor

BDDK çeşitli mevzuatlarda yapacağı değişiklikler kredi kartlarına yeni düzenlemeler getiriyor. Buna göre kredi kartlarında 15 bin TL'ye kadar olan limitlerde asgari ödeme tutarının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor. 15 bin-20 bin TL arası limitlerde asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine yükseltilecek.

BDDK'dan yapılan açıklamada; 2012 başından itibaren bireysel kredi kartı alacaklarının yüzde 43 arttığına ve bu artışın yüzde 84'lük kısmının taksitli kredi kartı alacaklarından kaynaklandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Taksitli kredi kartlarının kredi kartları içerisindeki payı Haziran 2013 itibariyle yüzde 56 düzeyine yükselmiş, takipteki bireysel kredilerin dağılımında ise kredi kartı alacakları yaklaşık yüzde 46 düzeyine ulaşmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Sermaye Yeterliliği Mevzuatı, Karşılık Mevzuatı ve Kredi Kartları Mevzuatında aşağıda açıklanan değişikliklerin yapılması öngörülmektedir."

Taksit ödemelerinde risk ağırlığı artıyor

Açıklamada ayrıca kurumun, tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulmasından, kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlendiğine de dikkat çekildi.

BDDK söz konusu mevzuatlarla aşağıdaki konularda değişiklikler yapmayı öngörüyor:

- BDDK sermaye yeterlilik taslağına göre, kredi kartıyla mal ve hizmet alımı için veya nakit kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1-6 aya kadar olan taksit ödemelerine uygulanan risk ağırlığı yüzde 75'ten yüzde 100'e çıkarılacak

- Kalan vadesi 6-12 aya kadar olan taksit ödemelerinde yüzde 150 olan risk ağırlığı yüzde 200'e, 12 ayı aşanlarda yüzde 200'den yüzde 250'ye çıkarılacak

- Karşılıklar tebliğine göre genel karşılık oranları ihracat kredilerinde yüzde 1'den yüzde sıfıra, KOBİ kredilerinde yüzde 1'den yüzde 0.5'e indirilecek.

- Kredi kartlarında 15,000 TL'ye kadar olan limitlerde asgari ödeme tutarının yüzde 25'ten yüzde 30'a, 15,000-20,000 TL arası limitlerde yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltilmesi öngörülüyor.

- Geliri 1,000 TL ve altındakiler için kredi kartı limiti 1,000 TL ile sınırlandırılacak ve limiti 1,000 TL üzerinde olanların gelirini belgelendirmesi ve gelirlerin sürekliliği kontrol edilecek.