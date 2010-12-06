Kredi kartlarında asgari ödeme limiti artıyor

T24 - Bir süredir gündemde olan kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarlarına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) 5 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme tutarı yüzde 20’den 30’a çıkarılıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) üzerinde çalıştığı kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarının artırılmasına ilişkin düzenleme son aşamaya geldi. BDDK, 10 bin liranın üzerinde limitli kredi kartlarında asgari ödemenin yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmasını öngören taslağı görüşe açtı.

Star Gazetesi'nden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Merkez Bankası, daha katı düzenleme gerektiği görüşünü savunarak, asgari ödemenin yükseltilmesinde baz alınacak limitin 10 bin liradan 5 bin liraya çekilmesini istedi.

Bankalar buna karşı çıktı. BDDK ortak yol bulmaya çalıştı, ancak Merkez Bankası 5 bin liralık limit ısrarından vazgeçmedi. Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemede “Merkez Bankası’nın uygun görüşü alınır” hükmünü dikkate alan BDDK, asgari ödeme tutarı limitini 5 bin liraya çekmek zorunda kaldı.



5 bin liraya yüzde 20

BDDK’nın son aşamaya getirdiği yeni düzenlemede, limiti 5 bin liraya kadar olan kredi kartlarındaki asgari ödemenin yüzde 20 olarak devam etmesi, 5 bin ve üzerindeki limitlerde ise yüzde 30 olması öngörülüyor. 10 bin liranın üzerindeki limitli kartlarda ise yüzde 40’a kadar yükseltilmesi söz konusu olacak. Yetkililer, birçok kişinin kredi kartı limitinin en az 5 bin lira olduğunu belirterek, bazılarının kullanmadıkları halde yüksek limitli kart almak istediğine dikkat çektiler. Yetkililer, düzenleme ile amacın, kredi kartlarının bir nakit aracı olarak kullanılmasını önlemek ve ödeme oranlarını yükseltmek olduğunu kaydettiler.



