Kredi kartlarına 123 milyar TL borçluyuz

T24 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 2010 yılına toplam 123 milyar liralık kredi kartı ve kredi borcuyla girildiğini söyledi.





Kaya, son yıllarda kredi kartı ve tüketici kredisi kullanımının giderek arttığını bildirdi.



Bayram, tatil, yılbaşı gecesi gibi dönemlerde kredi kartı harcamalarının adeta tavan yaptığını ifade eden Kaya, ''Bu tür dönemlerde tüketicilerin banka kredisi kullanma oranı da artıyor. Bunun sonucunda ciddi borçlanmalarla karşı karşıya kalınıyor. 2010 yılına toplam 123 milyar liralık kredi kartı ve kredi borcuyla giriliyor'' dedi.



Yılbaşında geçmiş yılın muhasebesi ve gelecek yılın planlamasının yapılması gerektiğini dile getiren Kaya, ''Yılbaşı, alışveriş çılgınlığı, sınırsız harcama yapmak değildir. Bugün Türkiye tüketicisi, bütçesinin üzerinde harcama yapması, kredi kartı limitlerini kontrolsüz kullanması nedeniyle ciddi borçlar altındadır. Geçen yılbaşını kredi kartına borçlanarak ya da tüketici kredisi kullanarak kutlayanlar 2009 yılını ödemeyle geçirdiler. 2010 yılında da başımızı ellerimizin altına alıp düşünmek yerine daha dikkatli harcama yapmalıyız" dedi.





Bankaların yılbaşı kredileri



Kaya, bankaların yılın son ayında yılbaşı kredisi yarışına girdiğini ileri sürerek, ''Yeni yıla girerken alışveriş çılgınlığına kapılmadan, eğlenmek için kredi kullanmadan harcama yapılmalıdır. Bir günlük eğlence için tüm yılı ipotek altına almanın anlamı yok. Özellikle günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak mütevazi bir yılbaşı kutlamasını tavsiye ediyoruz'' diye konuştu.