Kredi kartları aidatlarında yeni düzenleme: Taksit yoksa aidat da yok

Mayıs ayında tasarının Meclis’e gönderilmesini planladıklarını kaydeden Yazıcı, en çok merak edilen ücret ve komisyonların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, “Ücret ve komsiyonların tamamen kaldırılması söz konusu değil. Bu konuda yeni bir formül geliştiriyoruz. Nasıl Merkez Bankası bankaların uygulayacağı faiz oranları konusunda belirleyici bir rol üstleniyorsa, sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) bankaların verdiği hizmetler için ücret ve komisyonları belirlemesi yönünde bir yaklaşımı benimsedik” dedi.



'Tüketici, kredi kartı avantajları için kart aidatı ödeyecek'



Kredi kartı aidatlarıyla ilgili olarak, iki çeşit kart anlayışının öne çıktığını dile getiren Yazıcı, “Bunlardan biri düz kart olacak, taksit, puan gibi bazı özellikleri olmayacak. Puan, taksit istemiyorum diyen bu kartı alacak ve aidat da ödemeyecek. Diğeri de özellikleri olan kart. ‘Taksit olsun, puan olsun’ diyorsa tüketici, o zaman bu avantajlar için kart aidatı ödeyecek. Tabi bunun da ne kadar olacağına ilişkin düzenlemeler yapacağız” şeklinde konuştu.



'Ne banka ne tüketici yolunacak kaz değil'



* Tüketicinin Korunması Kanunu çalışmalarında ‘bilinçli tüketici, basiretli tacir’ sloganını benimsediklerini belirten Yazıcı şunları anlattı: “Verilen hizmetle alınan ücret makul olmalı. Bankaların faiz dışında 31 kalem gelirleri olduğunu belirlemiştik. Ancak süreç içinde bunun 60 farklı kalem olduğunu gördük. Bütün bunlara BDDK tarafından bir düzenleme getirilmesi tartışmaları sonlayacaktır. Ne bankalar, ne de tüketiciler hiç kimse yolunacak kaz değil.



