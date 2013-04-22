T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi kartları aidatlarında yeni düzenleme: Taksit yoksa aidat da yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı kredi kartı aidatı ve bankaların uyguladığı ücret ve komisyonlarla ilgili iki yeni yaklaşım içinde olduklarını açıkladı.

22 Nisan 2013 12:53

Mayıs ayında tasarının Meclis’e gönderilmesini planladıklarını kaydeden Yazıcı, en çok merak edilen ücret ve komisyonların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, “Ücret ve komsiyonların tamamen kaldırılması söz konusu değil. Bu konuda yeni bir formül geliştiriyoruz. Nasıl Merkez Bankası bankaların uygulayacağı faiz oranları konusunda belirleyici bir rol üstleniyorsa, sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) bankaların verdiği hizmetler için ücret ve komisyonları belirlemesi yönünde bir yaklaşımı benimsedik” dedi.


'Tüketici, kredi kartı avantajları için kart aidatı ödeyecek'

 
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili olarak, iki çeşit kart anlayışının öne çıktığını dile getiren Yazıcı, “Bunlardan biri düz kart olacak, taksit, puan gibi bazı özellikleri olmayacak. Puan, taksit istemiyorum diyen bu kartı alacak ve aidat da ödemeyecek. Diğeri de özellikleri olan kart. ‘Taksit olsun, puan olsun’ diyorsa tüketici, o zaman bu avantajlar için kart aidatı ödeyecek. Tabi bunun da ne kadar olacağına ilişkin düzenlemeler yapacağız” şeklinde konuştu.


'Ne banka ne tüketici yolunacak kaz değil'


* Tüketicinin Korunması Kanunu çalışmalarında ‘bilinçli tüketici, basiretli tacir’ sloganını benimsediklerini belirten Yazıcı şunları anlattı: “Verilen hizmetle alınan ücret makul olmalı. Bankaların faiz dışında 31 kalem gelirleri olduğunu belirlemiştik. Ancak süreç içinde bunun 60 farklı kalem olduğunu gördük. Bütün bunlara BDDK tarafından bir düzenleme getirilmesi tartışmaları sonlayacaktır. Ne bankalar, ne de tüketiciler hiç kimse yolunacak kaz değil.


 

ETİKETLER

hayati yazıcıkredi kartıbankaaidat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24