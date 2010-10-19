Kredi kartıyla Türkiye'de işsizlik azaldı

T24 - Gazi Üniversitesi kredi kartının faydalarını araştırdı. Araştırmadan kredi kartı kullanımı sayesinde Türkiye'de işsizliğin azaldığı gibi bir sonuç ortaya çıktı.



Araştırmaya göre kredi kartı kullanımı enflasyonu da düşürüyor.



Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yardımıyla kredi kartlarının üretim, istihdam, büyüme üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre kredi kartıyla harcamalarda yüzde 1'lik artış, ilk yıl 1800, sonrasında da 9 bin kişiye istihdam yaratıyor.



Her 1000 TL'lik nakit kullanımı yerine 1000 TL'lik kredi kartı kullanımı vergi gelirlerini 20 TL artırıyor. Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL'lik artış GSYH'yı 1,42 TL yükseltiyor.



Para arzındaki artış aynı dönemde enflasyonu yüzde 0,17 oranında artırırken, kredi kartı harcamaları enflasyonu yüzde 0,017 oranında düşürüyor.



Kayıtdışının azalmasında da kredi kartlarının önemli bir rolü var. Gıda ve giyim, kayıtdışılığın en yaygın olduğu alanlar olarak dikkat çekiyor.



BKM Başkanı Sertaç Özinal da firmaların kriz döneminde şok talep düşüşleri yaşamadığını, istihdamda yaşanabilecek dalgalanmaların kredi kartları ile engellendiğini ifade etti.





