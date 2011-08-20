Kredi kartıyla pizza vurgunu

T24 - İstanbul’da pizza kuryesi olarak gittikleri ev ve işyerlerinde kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerin kart bilgilerini ikinci bir cihazla kopyaladıktan sonra hesabını boşalttığı öne sürülen 5 kişilik şebeke çökertildi. Bu yöntemle 95 kişiden yaklaşık 500 bin TL’lik dolandırıcılık yapıldığı bildirildi.



Beş zanlı dün Pendik Adliyesi’ne sevk edildi.



Polis ekipleri, artan kredi kartı dolandırıcılığı olayları üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada şikayette bulunan kişilerin ortak özelliğinin aynı lokantalardan yemek siparişi vermeleri olduğunu belirledi. Adı geçen şirketlerde kredi kartı mağduru kişilerle işlem yapan kuryelerin de kısa bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ortaya çıktı. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, 4 aylık takibin ardından harekete geçti. 17 Ağustos’ta 5 kişi gözaltına alındı.



Şebekenin elebaşısının Erdoğan L. olduğu dört kişinin ise kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Kuryelerin komisyon aldığı öğrenildi.

Nasıl çalışıyor?



Erdoğan L.’nin talimatları doğrultusunda şebeke üyesi 4 kişi motorlu kurye olarak lokantalarda işe başlıyordu. Kuryeler, sipariş veren müşterilere gittiklerinde de yanlarında kart bilgileri ile şifrelerini kopyalamak için dizayn edilmiş pos cihazlarını da götürüyordu. Kuryeler önce kendi cihazlarından kartı geçiriyor ardından şirketin pos cihazından ödeme işlemini yapıyordu. Elde edilen bilgilerle sahte kredi kartları üretiliyordu. Polis, vatandaşların kuryelerin yanlarındaki ikinci pos cihazına dikkat etmelerini istedi.





