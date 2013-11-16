Kredi kartıyla dakikada 780 bin TL harcandı

Türk halkı 154.2 milyon kredi kartı ve banka kartı ile dakikada yaklaşık 780 bin liralık işlem yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2013 Eylül sonu itibarıyla Türkiye’de 56.7 milyon kredi kartı, 97.5 milyon da banka kartı kullanılıyor. Bu sayı 75.6 milyon nüfusa sahip Türkiye’de kişi başına 1.3 kredi kartı, 0.75 de banka kartı düştüğünü gösteriyor.

Türkiye’de 2.3 milyon POS cihazı, 40.5 bin ATM var. 9 aylık dönemde 288 milyar 438.3 milyon lirası kredi kartı, 18 milyar 17.7 milyon lirası da banka kartlarından olmak üzere toplam 306 milyar 456 milyon 40 bin liralık işlem yapıldı. Söz konusu rakam, dakikada yaklaşık 780 bin lira, saatte 46 milyon 773 bin lira, günlük olarak da 1.1 milyar liralık işlem yapıldığı anlamına geliyor.

Gıda ve yakıta gitti

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde market, alışveriş merkezleri, benzin ve yakıt istasyonlarından elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, giyim ve aksesuar ve çeşitli gıda alışverişleri başı çekiyor.