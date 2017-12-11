Kredi kartıyla büyük ikramiye umudu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- YILBAŞININ yaklaşmasıyla birlikte her yıl milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı biletleri satılmaya başlandı. Bu yıl da satışlarda yine en büyük ilgiyi çeyrek biletler görürken, İzmir\'de kredi kartıyla satışların yapıldığı bayiler tercih edildi.

Yaklaşan 2018 için çok sayıda kişinin umudu milli piyango biletleri oldu. İzmir\'de de satılmaya başlanan ve 61 milyon liralık büyük ikramiye biletlerine henüz yeterli ilgi gösterilmedi. Birçok bayi geçen yıla oranla satışların düşük olduğunu söyledi. Kredi kartıyla satış yapan bayiler tercihi oldu. Büyük ikramiyenin en çok çıktığı çeyrek bilet satışları, yarım ve tam biletlerden fazla oldu. Sürekli bilet alan vatandaşlar ise yılbaşı için seri bilet almayı tercih etti.

BAYİLER SATIŞTAN MEMNUN DEĞİL

Konak Meydanı\'nda bilet satan Fadime Tün, vatandaşların henüz biletlere ilgi göstermediğini belirterek, \"Bu sene bilet satışları çok düşük. Geçen seneye oranla ilgi az gibi. Ben geçen sene biletlerimi çaldırdım. Bu sene umudumuz daha fazla bilet satmaktı. İnşallah işler artar\" dedi. Aynı yerde bilet satan Necla Şahin ise, müşterilerinin genelde kredi kartıyla bilet aldığını ifade etti. Şahin, \"2017 yılına göre satışlarımız durgun. Ben aynı zamanda kredi kartıyla satış yapıyorum. Vatandaşın alım gücü olmadığı için kredi kartıyla daha çok satış yapıyorum. Bu sene de çeyrek bilet daha çok satılıyor\" diye konuştu.

HAYALLER YİNE AYNI

Bayiler satışların düşük olmasından şikayet ederken, bilet alan vatandaşlar da zengin olma hayalleri kurmaya başladı. Vatandaşların hayalleri arasında evlenmek isteyen de var, yatırım yapmak isteyen de. Çeyrek bilen alan ve antrenör olan Yıldıray İlbay, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yatırım yapacağını belirterek, şöyle dedi:

\"İnşallah talih kuşu bana gelir. Para çıkarsa vatana millete hayırlı yatırımlar yapacağım\" dedi. İşçi olan ve kredi kartıyla seri bilet alan Hasan Yeşilova, \"Büyük ikramiye bana çıkarsa evlenmek istiyorum. Aynı zamanda da işçi arkadaşlarıma yardım yapacağım. Tabii bilet aldığım bayiyi de görürüm.\"

\'PARAYI DÜZGÜN KULLANMAK GEREK\'

1992 yılında kendisine 5 milyarlık büyük ikramiyenin çıktığı 68 yaşındaki Bahaettin Süzen, ikramiye çıkan kişilerin parayı düzgün kullanmaları gerektiğine dikkat çekerek \"Bana 1992 yılında büyük ikramiye çıktı. Genelde ikramiye çıkanların daha sonra paraya muhtaç hale düştükleri söylenir. Parayı düzgün harcamak lazım. Ben o dönemde arsa alarak yatırım yaptım. Bugün yine bilet alıyorum. Neden yine bana çıkmasın\" dedi. Babasıyla birlikte bilet alan 8 yaşındaki Berin Günaydın ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde, dünyadaki yardıma muhtaç çocuklara yardım edeceği söyledi.

Yılbaşı biletlerinin fiyatları çeyrek 15 TL, yarım 30 TL, tam bilet ise 60 TL olarak belirlendi.



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