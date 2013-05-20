Kredi kartıyla alışveriş arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de, bu yılın Ocak-Nisan döneminde 'yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan ödeme işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,8 artarak, 837,8 milyon oldu.

Kredi kartlarının alışverişteki işlem tutarı ise 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 119 milyar 622 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla söz konusu dönemde Türkiye'de kredi kartları ile günde ortalama 996 milyon 850 bin liralık alışveriş yapıldı.

cnbce.com'un haberine göre, Ocak-nisan döneminde yerli kredi kartlarının 'yurt içi alışveriş' kullanımındaki işlem adedi, 833 milyon 740 bin 727, işlem tutarı da 117 milyar 332 milyon lira şeklinde gerçekleşti.

Yabancı kredi kartlarının 'yurt içi alışveriş' kullanım işlem adedi, 4 milyon 152 bin 373, işlem tutarı ise 2 milyar 290 bin lira oldu.

Yılın ilk dört ayında, 'yerli kredi kartlar'la yurt dışında yapılan alışverişlerin işlem adedi, 14 milyon 551 bin 486, işlem tutarı ise 2 milyar 313 milyon lira olarak tamamlandı.