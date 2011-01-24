-KREDİ KARTIYLA 236 MİLYAR LİRA HARCADIK İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2010 yılında kredi kartlarıyla 236 milyar 472 milyon liraya yakın harcama yapıldı. BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal'in verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl kredi kartları ile saniyede ortalama 64 işlem yapıldı ve yıl boyunca toplam 2 milyar 37 milyon adet işlem ile 236 milyar 472 milyon liraya yakın harcama gerçekleştirildi. 2009'a göre işlem adedinde yüzde 11, ciroda yüzde 15 oranında artış kaydedildi. Aynı dönemde banka kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi 936 milyon 208 bin 992 adeti bulurken, banka kartı işlemlerinin cirosu 220 milyar 222 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Banka kartlarının işlem adedinde önceki yıla göre yüzde 15 ve ciroda yüzde 17 oranında artış yaşandı. Geçen yıl banka ve kredi kartıyla toplamda 2 milyar 973 milyon adet işlem ile 456 milyar 694 milyon liralık işlem yapıldı. 2010 yılında yapılan harcamalara bakıldığında alışverişlerdeki taksit oranı göze çarparken, kredi kartı harcamalarının yüzde 23'ü taksitle yapıldı. Taksitli harcamalarda 2009 yılına göre yüzde 24 artış gözlendi. -SEVGİLİLER GÜNÜ, ANNE VE BABALARIN ARKASINDA KALDI- Verilere göre, kısa dönemli özel günlerde yapılan kredi kartı harcamalarında Babalar Günü harcamaları 2009'a göre yüzde 19 arttı ve 714 milyon liraya ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Anneler Günü harcamaları ise 682 milyon lira ile ikinci sırada yer aldı. Son 5 yıldır ilk kez Sevgililer Günü, 639 milyon lira ile hem annelerin hem de babaların arkasında kaldı. Geçen yıl işlem başına harcama da en çok Babalar Günü'nde yapılırken, kredi kartı işlemi başına düşen harcama tutarı Babalar Günü'nde 92 lira, Anneler Günü'nde 88 lira, Sevgililer Günü'nde 86 lira oldu. Babalar Günü alışverişi dönemini kapsayan tarihlerde, ağırlıklı olarak cep telefonu satışlarını kapsayan telekomünikasyon sektöründe 41 milyon lira tutarında harcama yapıldı. 2010 yılında özel günlerde kredi kartlarıyla toplamda 2 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirildi. -E-TİCARET CİROSUNDA YÜZDE 50 ARTIŞ- Geçen yıl, e-ticaret sitelerinden yerli ve yabancı kredi kartları ile 91 milyon işlemde 15 milyar 225 milyon liralık harcama yapıldı. 2009 yılı ile 2010 yılı e-ticaret cirosu karşılaştırıldığında, e-ticarette yüzde 50 artış olduğu dikkat çekti. BKM verilerine göre, kartlı ödeme sistemleri sektörü adetsel bazda da büyüdü. 2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye'deki kredi kartı sayısı 46 milyon 956 bin 124 adet, banka kartı sayısı 69 milyon 916 bin 462 adet, otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı 27 bin 649 adet, satış noktası terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 823 bin 530 adet olarak kaydedildi.